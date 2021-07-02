Главный тренер воронежского «Факела» рассказал, почему из команды ушли Николай Зайцев и Наиль Замалиев

Олег Василенко рассказал и о потерях, и о приобретениях клуба. Фото: с сайта ФК "Факел"

В интервью клубной пресс-службе главный тренер «Факела» Олег Василенко рассказал, как из команды ушли двое ведущих игроков: Николай Зайцев и Наиль Замалиев.

- То, что произошло с Колей, меня «подрубило», если честно. Еще 1 июня я поздравлял его с днем рождения, мы обсуждали его состояние, говорили о подготовке к сезону. А 5 июня случилось то, что случилось. Коля сказал всем, что хочет завершить карьеру. Но потом все улеглось. Отлично тренируется Аслан Дашаев, раскрывается Вася Черов, то есть потерю Коли удалось нивелировать, хотя это был удар, не скрою. И по Наилю. Он играл в основном составе, был лидером. Но никому не зарезервировано место в стартовом составе. Футболист должен в зависимости от ситуации и выйти на поле по ходу матча и покинуть газон в случае замены. Наиль, к сожалению, оказался не готов к этому. Один из принципов – в нашей команде нельзя ставить себя выше коллектива. Кто, за какой состав и сколько минут играет – решает главный тренер. Поэтому Наиль Замалиев продолжит свою карьеру в другом клубе.

С другой стороны, Олег Василенко очень высоко оценил пополнение команды:

- Вратарь Илья Свинов – молодой, талантливый парень, который радует своим хладнокровием. Он довольно уверенно играл в контрольных матчах. Защитник Кирилл Суслов – очень быстрый, думающий игрок, который легко влился в команду. Он не выключается, видит поле, выигрывает единоборства и начинает атаки. А главное – быстро принимает решения. Хавбека Андрея Менделя я знаю с сезона-2019/2020, когда он играл у Андрея Викторовича Талалаева в «Химках». Он очень мобильный, быстрый. Что важно – он всегда ищет варианты обострения игры, думает о развитии атаки. При этом он играет обеими ногами, угрожает чужим воротам и прекрасно играет на «втором этаже». С 2019 по 2021 годы Мендель является лучшим в ФНЛ по отборам и перехватам. Артем Кулишев – универсал, может сыграть на нескольких позициях. Мы в этом убедились на тренировках и в контрольных матчах. Очень правильная игра без мяча и с мячом, высокий уровень исполнительского мастерства. Еще один полузащитник Дэнис Файзуллин на всех произвел впечатление своим трудолюбием и отсутствием боязни идти в дриблинг и обыгрывать. Кроме того, у него очень высокая скорость. Центральный нападающий Илья Грузнов к нам присоединился уже в Бронницах, ему нужно было время, потому что он восстанавливался после травмы и почти не тренировался. Несколько дней он не ограничивался общими занятиями, а еще и работал индивидуально. В первой игре он провёл на поле 15 минут, во второй около 30, в третьей – 90. Илья цепляется за мячи, он нацелен на ворота. Мы дали ему рекомендации. Будет придерживаться их – будет прогрессировать. А защитника Руслана Магаля в ФНЛ все знают. На той позиции, на которой он играл в «Балтике» и позже у Игнашевича в «Торпедо», он лучший в лиге. Скорость, игра головой, агрессивность в отборе. Словом, прекрасное усиление.

Напомним, 10 июля «Факел» проведет первый матч нового сезона ФНЛ в Воронеже против калининградской «Балтики», занявшей пятое место.