Воронежские рестораны могут закрыть за пренебрежение антиковидными требованиями

Совместные рейды контролирующих органов по соблюдению противоэпидемических мероприятий в связи с эпидемией коронавируса выявили в Воронеже массу нарушителей. Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в выходные дни июля рейды охватили 44 объекта общественного питания, работающих в вечернее и ночное время.

- В 80% объектов общественного питания, работающих в вечернее и ночное время выявлены факты несоблюдения посетителями социальной дистанции (отмечается скопление граждан в зонах бара, на танцполе); отсутствия разметки на полу организаций, не соблюдение масочного режима и отсутствие дезинфекционных мероприятий, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

В четырех заведениях в нарушение указа губернатора проводились дискотеки. По нарушениям возбудили 35 административных дел. Материалы проверок направили в суд для решения о наказании, в том числе - о закрытии заведений-нарушителей.