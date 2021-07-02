В центре Воронежа мужчине сломали череп

Удар кулаком привел к тяжелой травме мужчины. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Полицейские раскрыли преступление, совершенное в ноябре 2020 года. В одну из холодных осенних ночей 37-летний воронежец прогуливался по улице Пушкинской, подогретый алкогольными парами. Видимо, его потянуло на «подвиги». И в 00.30 у киоска быстрого питания он подошел к двум мужчинам. После словесной перепалки началась драка.

Один из стоявших у киоска мужчин ударил пьяного оппонента кулаком в голову. Тот потерял равновесие и сильно ударился об асфальт. Поднялся и пошел домой. Там ему и стало плохо, и его по скорой забрали в больницу. Медики поставили диагноз: перелом свода черепа. И сообщили о явно криминальной травме в полицию.

В четверг, 1 июля, сотрудники уголовного розыска задержали на улице 9 Января по подозрению в избиении мужчины 31-летнего воронежца. В отделе полиции он признал свою вину. Теперь он будет отвечать перед судом по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до восьми лет лишения свободы).