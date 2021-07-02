Главный пульмонолог Воронежской области объяснила повысившуюся смертность от коронавируса в регионе

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2 июля в прямом эфире в паблике облправительства главный пульмонолог департамента здравоохранения Воронежской области Наталья Костина объяснила повысившуюся смертность от коронавируса в регионе.

Только ко 2 июля в Воронежской области погибли от COVID-19 еще 18 человек. Частично такие цифры связаны с новым вариантом вируса, который добрался до нашей страны.

- Ожидаем роста летальности. Сегодня нет ни одного препарата и ни одной комбинации препаратов, которые способны полностью остановить COVID-19. Однако при анализе летальных случаев мы получили такие данные: очень большое количество пациентов, которые умерли в реанимации, за медицинской помощью до 11-14 дня не обращались. Они лечились самостоятельно дома, - объясняет Наталья Костина.

Есть когорта непредотвратимых летальных исходов, связанных, например, с генетикой человека, но эксперт отмечает, что в любом случае, если у вас есть длительные показания, необходимо обратиться к врачу общей практики или вызвать скорую помощь для получения максимально оперативного лечения.

Если же говорить о том, насколько действенна вакцинация, то по слова Натальи Костиной прививка защищает человека на 91-92% от заражения коронавирусом. Но, быть может, в данном случае более важно другое:

- У нас нет пациентов в реанимации и умерших пациентов, которые прошли двойную вакцинацию, - отмечает Наталья Костина.