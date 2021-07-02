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Общество2 июля 2021 13:03

В "Костенках" под Воронежем вандалы разрушили лабиринт из камней

Инсталяцию создали болье пяти лет назад сотрудники музея
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Страница сообщества "Большая Воронежская экологическая тропа", фото Александра Никитина

Страница сообщества "Большая Воронежская экологическая тропа", фото Александра Никитина

В музее-заповеднике «Костенки» вандалы разрушили уменьшенную копию Мостищенского лабиринта из камней, которая расположена на смотровой площадке при въезде в заповедник. Об этом сообщил историк и краевед Александр Никитин:

- Лабиринт представлял собой выложенные из камней концентрированные круги. В данный момент часть камней исчезла, оставшиеся - в большинстве разбиты. Фиксируются следы ударов тяжелым тупым предметом.

Камни, из которых был сложен лабиринт, меловые. Их остатки активно размывают дожди. Фрагменты лабиринта уже практически не заметны в траве.

Александр Никитин рассказал, что инсталляция появилась более пяти лет назад усилиями сотрудников музея и волонтеров. Объект пользуется популярностью у посетителей. Мостищенский лабиринт, обнаруженный в Острогожском районе, относится к эпохе бронзы, и специалисты датируют его рубежом III-II тыс. до н.э.

Лабиринт и ранее подвергался нападениям вандалов. Так, в апреле 2020 года неизвестные снесли здесь информационный стенд с информацией о лабиринте и выкопали яму.

Историк выступил с инициативой восстановления инсталляции.