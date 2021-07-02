Воронежцев на выходных ждут грозы и жара

В выходные нужно опасаться гроз. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Воронежские синоптики дали прогноз на выходные. Тем, кто запланировал отдых на природе, лучше взять с собой зонтики.

- И 3, и 4 июля велика вероятность гроз. Связана такая погода с атмосферными фронтами, - уходит циклон, а его место в ближайшее время займет скандинавский антициклон, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – При столкновении двух этих воздушных масс и возникнут грозы. После ухода циклона наша область окажется на южной периферии антициклона. И снова будет закачиваться теплый воздух с востока, со Средней Азии. Так что жара никуда не денется, разве что станет менее удушливой.

Напомним, что в грозу нельзя купаться, увеличивается возможность получить удар молнии.

В субботу, 3 июля, ночью на луну будут набегать облака при +18 градусах. Днем температура поднимется до +29. Будет солнечно, но возможен и дождь, и гроза.

В ночь на воскресенье, 4 июля, вместо северо-западного подует северо-восточный ветер. Но погода будет та же, что и сутки назад, - +18 при переменной облачности. Днем снова может быть и солнце, и дождь с грозой при +30 градусах.

В понедельник, 5 июля, ночью подует восточный ветер. Снова луна периодически будет скрываться за облаками на этот раз при +19 градусах. Днем столбик термометра поднимется до +29. На солнце будут набегать тучи.

В ночь на вторник, 6 июля, снова +18 при переменной облачности. Днем температура поднимется до +28. Солнце, как и сутки назад, иногда будет скрываться за тучами.