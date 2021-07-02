Задержали мошенника, который обманывал воронежских пенсионеров, прося денег от имени их родных

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Полицейские смогли найти и задержать подозреваемого в серии мошенничеств воронежских пенсионеров. По версии следствия, 28-летний житель соседнего государства занимался обманом стариков по телефону: звонил им и сообщал, что их родственник попал в ДТП и срочно нужны деньги.

- Он просил упаковать деньги в непрозрачный пакет и, используя услугу доставки, передать через водителя такси, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. – Те, в свою очередь, доставляли денежные средства подозреваемому.

Не разобравшись напуганные пенсионеры отдавали мошеннику деньги. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается в полтора миллиона рублей. Подозреваемого задержали на границе. Доставленный в отдел полиции он признался в совершении преступления.

- В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность фигуранта к совершению семи мошеннических действий на территории областного центра, - отметили в полиции.

По фактам возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», подозреваемого заключили под стражу.