В честь общегородского выпускного на воронежской телебашне загорится надпись «Прощай, школа!»

Динамическая открытка должна получиться яркой, наполненной образами салютов и выпускных лент Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

2 июля в честь общегородского выпускного на воронежской телебашне зажгутся надписи «Прощай, школа!» и «Выпуск 2021». Увидеть световое шоу можно будет с 21:00 до 24:00.

Специалисты филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ» отмечают, что динамическая открытка получится яркой, наполненной образами салютов и выпускных лент. Подсветка телевизионной башни будет отыгрывать всеми 4480 пиксельными светильниками и 12 прожекторами.

Ранее мы писали, что 2 июля в течение дня будет запрещена парковка и закрыто движение по улице Арзамасской. Как объяснили в пресс-службе мэрии, ограничение связано с проведением в парке «Алые паруса» общегородского выпускного. Кроме того, 30 июня с 7:00 на три дня сам парк также закрыли. Праздник в парке «Алые паруса» должны посетить более 4 тысяч выпускников школ.