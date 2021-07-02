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Происшествия2 июля 2021 10:51

В Воронеже в ДТП пострадал 11-месячный ребенок

В машину, где он находился, въехала иномарка
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Ребенка госпитализировали

Ребенка госпитализировали

Фото: из архива «КП»

В четверг, 1 июля, на Ленинском проспекте 62-летняя жительница Воронежа на «Рено Сандеро» не выдержала безопасную дистанцию с движущимся впереди «Опель Астра» под управлением 29-летнего местного жителя. В результате столкновения машины получили вмятины и пострадал 11-месячный малыш, который находился в «Опеле». С травмами с места аварии его забрала «скорая».

Полицейские начали проверку причин и обстоятельств аварии.

По данным полиции, за минувшие сутки на дорогах области зарегистрировано 129 ДТП, из них в областном центре – 90. В восьми ДТП пострадали 8 человек.