Глава Воронежа Вадим Кстенин принял участие в открытии обновленного Дома архитектора

Дом архитектора был построен по проекту заслуженного архитектора России Александра Гавриловича Бузова и открыт 13 февраля 1981 года Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Панорамные окна, много площадок для встреч и выставок, преобладающий белый цвет для максимально открытого пространства - таким 1 июля предстал обновленный Дом архитектора в Воронеже. Здание, которое было построено ровно 40 лет назад, обрело новый вид и новый смысл.

- Воронежская организация входит в наш творческий Союз, как одно из самых активных отделений. Вы проводите прекрасные фестивали, конкурсы. Причем эти конкурсы имеют выходы на реализацию. Это очень важно – качество сооружения определятся на стадии проекта. Особая благодарность главе региона Александру Викторовичу Гусеву и мэру Воронежа Вадиму Юрьевичу Кстенину за то, что они понимают нужды и чаяния архитекторов и во всем их поддерживают, - выступил на церемонии открытия президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Торжественная церемония открытия прошла с соблюдением санитарных норм и требований и была приурочена к международному Дню архитектора Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Губернатор Александр Гусев отметил, что современное пространство Дома архитектора может способствовать тому, чтобы в умах архитекторов и умах строителей произошли изменения с точки зрения на то, как город должен развиваться.

- Экономика экономикой, но город должен оставаться красивым. Нам важно иметь помещение для взаимодействия с населением. Когда мы сидели в классическом варианте - одни в президиуме, другие в зале, диалог не получался. Надеюсь, что в этом пространстве диалог получится и активная часть жителей будет сюда приходить и приносить пользу городу, - сказал Александр Гусев.

Над проектом Дома архитектора работали нескольких творческих групп студентов архитектурного факультета ВГТУ и молодых архитекторов. Кураторами выступили четыре опытных специалиста: архитектор Роман Пупавцев, руководитель бюро Insight Владимир Полуэктов, руководитель проектного бюро «2 Портала» Артур Арутюнян, председатель правления воронежского отделения Союза архитекторов Станислав Сорокин.

Ремонт начался еще в прошлом году. Перед началом работ глава Воронежа Вадим Кстенин высказал надежду, что Дом архитектора станет площадкой для обсуждения инициатив по развитию нашего города.

Вадим Кстенин высказал надежду, что Дом архитектора станет той, площадкой, где будут обсуждаться все инициативы и крупные городские изменения Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Надеюсь, что в дальнейшем мы сможем переломить историю с «типовыми коробками» и Воронеж будет получать достойные объекты архитектуры, - подчеркивал Вадим Кстенин.

После экскурсии по обновленному зданию Вадим Юрьевич отметил, что очень ждет, когда здание станет рабочей площадкой для диалога. Сегодня же он был отмечен благодарностью Союза архитекторов за большой вклад в сохранение здания, которое архитекторы готовы сделать своим «вторым домом».

Руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков вручил партнерам реализации проекта благодарности губернатора за вклад в развитие Дома архитектора.