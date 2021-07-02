В Воронежской области 13-летняя девочка стала мамой

Мамы в Воронежской области все молодеют Фото: из архива «КП»

Воронежстат опубликовал сведения о несовершеннолетних родителях за прошлые годы. Так, по данным ведомства, в прошлом году у девушек младше 18 лет родилось 155 детей. При этом самой молодой мамой стала 13-летняя жительница региона.

Один ребенок появился у 14-летней девочки, у 15-летних родилось 13 малышей, у 16-летних -46 и у 17-летних – 94.

В 2019 году несовершеннолетние родили 138 первых детей, четыре 16-летних девушки родили по второму ребенку, а девять 17-тилетних стали мамами в третий раз!