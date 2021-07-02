Воронежцам разъяснили, как вырастет коммунальная плата по каждой из услуг

Новые цифры в квитанциях жители региона увидят в августе Фото: из архива «КП»

Департамент государственного регулирования тарифов рассказал о том, насколько изменится плата за коммунальные услуги для жителей региона с 1 июля.

Так, стоимость электричества для воронежцев составит 4 рубля 24 копейки за киловатт, что на 5% выше чем раньше (4,04 рубля). Для жителей домов, оснащенных электроплитами установили тариф 2 рубля 97 копеек.

Средний тариф на отопление вырастет на 3,8% и составит 2189 рублей 76 копеек за гигакалорию.

Вода в среднем будет стоить теперь 28 рублей за кубометр, канализация - 24 рубля 61 копейка (подробнее можно почитать в нашем предыдущем материале). Рост тарифа составит в пределах 4%.

Тариф на сбор и вывоз ТКО с июля увеличится до 542 рублей 22 копеек за кубометр (рост 2,55 %). Газ в среднем «подрастет» на 3%.

Чиновники напомнили, что правительством установлены предельные индексы роста коммунальной платы в размере 4%. Но эта цифра относится к росту совокупного платежа по квитанции. Каждая из услуг по отдельности может дорожать в большую или меньшую сторону от контрольной цифры.