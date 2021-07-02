ГЖИ Воронежской области выдала управляющим компаниям 351 лицензию на обслуживание домов

В Государственной жилищной инспекции Воронежской области рассказали, что за шесть лет УК выдали 351 лицензию на управление домами, 95 лицензии прекратили действие.

Сейчас, по данным ведомства, фактически управление многоквартирными домами в регионе осуществляют 216 лицензированных УК.

- Одним из лицензионных требований является наличие квалификационного аттестата у руководителя управляющей организации, для получения которого претендент должен успешно сдать квалификационный экзамен, - отметили в ГЖИ Воронежской области.

За шесть лет проведено 133 квалификационных экзаменов, в которых приняли участие более 1200 человек. По результатам испытаний им выдали более 900 аттестатов.

В ГЖИ уточнили, что с 2021 года лицензии не выдаются в бумажном виде, а заносятся в реестр.