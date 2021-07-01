Дарвинский музей показывает воронежцам прародителей человека

фото музея-заповедника Костенки

В музее-заповеднике «Костенки» 1 июля открылась выставка «Так похожи на людей». Экспозицию привез на «гастроли» Государственный Дарвинский музей. Выставка рассказывает о надсемействе человекообразных обезьян, ближайших родственниках человека - о привычках, образе жизни и семейных отношениях береговых и горных горилл, орангутанов с островов Борнео и Суматра, всеядных шимпанзе и длинноруких «духах тропиков» гиббонов.

- В каждом представителе отряда человекообразных обезьян найдется немало знакомых черт. Среди них есть одиночки, крепкие супружеские пары и хозяева больших гаремов, добряки и агрессоры, талантливые певцы, убежденные вегетарианцы и неугомонные изобретатели. Выставка кратко касается и эволюции человека длиной в 16 миллионов лет, - сообщили в музее. - Также на выставке можно узнать, каков вклад обезьян в разработку лекарств от распространенных человеческих болезней, как эксперименты с приматами помогли в исследовании головного мозга человека и каким образом наблюдение за жизнью обезьян связано с бытом древних людей.

Выставку можно увидеть в музее-заповеднике «Костенки» по 9 августа.