В Воронежской области отменили два бардовских фестиваля

Из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом в регионе отменили и оба бардовских фестиваля. «Рамонский родник» планировался возле хутора Степной в Рамонском районе с 9 по 11 июля.

Еще один популярный бардовский форум - 25-й юбилейный «Парус надежды» - собирались провести на поляне, прилегающей к базе отдыха «Шилово». Но не судьба.

Напомним, ранее отменили фестивали «На Троицу», «Летний день в Костенках», «Песни над Доном», осеннюю часть Платоновфеста, а также парковые опен-эйры «Лето в Кольцовском сквере» и «Симфоническое лето». Фестиваль «Ночь в Дивногорье» перенесли на 21 августа.