Новым омбудсменом в Воронежской области стал экс-глава облизберкома

С 1 июля уполномоченного по правам человека в Воронежской области стал Сергей Канищев. Его кандидатуру утвердили депутаты Воронежской облдумы после одобрения аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Сергей Канищев принес присягу и приступил к исполнению служебных обязанностей, он будет занимать эту должность в течение пяти лет.

Сергей Канищев сменил на этом посту Татьяну Зражевскую, которая занимала эту должность два срока подряд. До нового назначения Канищев возглавлял региональный избирком - на этом посту он был с 2016 года.