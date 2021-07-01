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Общество1 июля 2021 19:29

Новым омбудсменом в Воронежской области стал экс-глава облизберкома

Кандидатуру Сергея Канищева утвердили и на федеральном уровне, и в региональном парламенте
Ярослав ИВАНОВ
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С 1 июля уполномоченного по правам человека в Воронежской области стал Сергей Канищев. Его кандидатуру утвердили депутаты Воронежской облдумы после одобрения аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Сергей Канищев принес присягу и приступил к исполнению служебных обязанностей, он будет занимать эту должность в течение пяти лет.

Сергей Канищев сменил на этом посту Татьяну Зражевскую, которая занимала эту должность два срока подряд. До нового назначения Канищев возглавлял региональный избирком - на этом посту он был с 2016 года.