В Воронеже открыли после ремонта Дом архитектора

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1 июля в Воронеже открыли отремонтированный Дом архитектора. В этом году он отмечает 40-летний юбилей.

В здании провели масштабное обновление - и снаружи и внутри. Укрепили конструкцию, заменили кровлю, поменяли фасад, установили панорамные окна, поменяли цвет внутренних стен и потолков.

Пространство здания сделали многофункциональным, а интерьер - ориентированным на молодежь. В частности, здесь появилось много зон для коворкинга, площадки для повышения квалификации и для проведения мастер-классов и встреч, на первом этаже создали большую светлую территорию для массовых общественных обсуждений, а на втором этаже - площадку для более камерных мероприятий, в том числе и заседаний Союза архитекторов. Отвели место и для выставок, здесь можно будет посмотреть экспозиции архитектурных конкурсов.

По задумке властей, Дом архитектора станет центральной площадкой для работы с жителями. На его базе планируют разместить Центр компетенций Воронежской области по вопросам городской среды. Он будет помогать администрациям районов и поселений готовить проекты благоустройства, стандартов и регламентов, а также собирать и анализировать мнения жителей об этих проектах, сопровождать их реализацию.