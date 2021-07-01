В Воронеже прошел масштабный музейный форум

В музее Бунина Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже завершился форум литературных музеев России. Масштабное событие объединило профессиональное сообщество из 36 регионов страны. В частности для обсуждения темы «Образовательный потенциал литературного музея: традиции, преемственность, новации» в Воронеж приехали руководители 40 музеев. Участники обсудили образовательные компоненты в музейных программах, новаторство, совершенствование деятельности музеев в рамках современного законодательства.

Сотрудники музея имени Никитина представили свои разработки культурно-образовательных программ. Специалистам из других регионов представили использование современных мультимедийных технологий в музее-усадьбе Веневитинова, доме-музее Никитина, музее Бунина, а также фрагменты литературно-музыкальных гостиных, реконструкции бала, светского раута, музейно-образовательных и досуговых проектов для детей и школьников с участием партнеров - солистов народного хора имени Массалитинова, фольклорного ансамбля «Воля», артистов ТЮЗа и филармонии и студии исторического танца.

Коллеги оценили оригинальную концепцию экспонирования, сочетание традиционных и мультимедийных форм подачи материала в музее Бунина. И рекомендовали создать постоянную мемориальную экспозицию в доме-музее Никитина.