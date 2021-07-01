Жительница Воронежа взяла 175 тысяч кредита, чтобы купить несуществующий лазер

35-летняя жительница Воронежа только спустя несколько месяцев поняла, что ее развели на деньги. Еще в январе на одном из сайтов женщину заинтересовало объявление о продаже лазерного оборудования. Дама обсудила с менеджером торговой компании детали сделки и доставки и согласилась оформить товар в кредит. После подписания кредитного договора 175 тысяч рублей перечислили на банковский счет торговой компании, менеджер организации поступление денег подтвердила и обещала, что фирма поставит покупку в 40-дневный срок. Однако в назначенную дату товар доставлен не был. Сотрудники организации несколько раз переносили сроки поставки, ссылаясь на различные непредвиденные обстоятельства, а через какое-то время и вовсе перестали отвечать на телефонные звонки…

За 30 июня мошенники украли у воронежцев более 1,8 млн рублей, жертвами аферистов стали 17 жителей региона.