В техникумах Воронежской области не давали учебников, горячих обедов

Прокурорские сотрудники обнаружили массу нарушений в техникумах Воронежской области. Много вопросов у проверяющих возникло к администрации Воронежского авиационного техникума имени Чкалова, Борисоглебского дорожного техникума, Лискинского промышленно-транспортного техникума имени Лысенко, Березовского филиала Воронежского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности.

В учреждения принимали сотрудников без предоставления сведений об отсутствии у них судимостей, не вели работу с подростками в части профилактики экстремизма - техникумы не обеспечены эффективной защитой систем контентной фильтрации, в результате чего обучающиеся имеют беспрепятственный доступ к сайтам экстремистской направленности.

Учащихся не обеспечивали в полном объеме учебниками и учебными пособиями. Ряд локальных нормативных актов техникумов противоречил требованиям законодательства об образовании. В Лискинском промышленно-транспортный техникуме увеличили размер платы за обучение в 2021-2022 учебном году с превышением установленного уровня инфляции.

В техникумах не организовали двухразовое горячее питание. Нарушали и другие санэпиднормы, а также правила пожарной безопасности при содержании территорий учреждений, обустройстве и техническом состоянии помещений.

Прокуратура области потребовала от департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области устранить нарушения и привлечении виновных к ответственности.