От коронавируса умер бывший актер Воронежского камерного театра

Сергей Лялин (слева) на съемках под Рамонью Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

От ковида скончался Сергей Лялин, сообщили в соцсетях коллеги актера.

В 90-х Сергея Лялин был звездой Камерного театра, он стоял у истоков образования труппы. Воронежца запал в душу его моноспектакль «Жамэ». В 1997 году Сергей уехал в Москву. Окончил курсы сценаристов и режиссеров ВГИКа, учился у Митты. В 2012-м приезжал в родные края снимать 24-серийный фильм «Дельта» о жизни инспектора Рыбоохраны.

В творческой копилке Лялина драма «Игры взрослых девочек» с Любовью Толкалиной, Евгением Сидихиным и Викторией Толстогановой, картина «Последняя исповедь», комедия «История любви, или Новогодний розыгрыш» с Егором Бероевым, а также сериалы «Слепой», «Смерть шпионам», «Золото скифов», «Одна семья» с Раисой Рязановой, Ириной Апексимовой, Николаем Добрыниным, Игорем Ливановым, Галиной Польских, «Братаны-2» с Сергеем Селиным и Алексеем Кравченко.

Светлая память...