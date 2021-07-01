Александр Гусев укрепил позиции в Национальном рейтинге губернаторов за май – июнь

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Национальном рейтинге губернаторов поднялся на 18-е место, попав в первую группу. Новый список за май – июнь опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг».

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе – глава Татарстана Рустам Минниханов. Третье место эксперты отдали тульскому губернатору Алексею Дюмину. В топ-5 рейтинга также расположились губернаторы Ленинградской и Тюменской областей Александр Дрозденко и Александр Моор.

Ирина Шабанова