Глава Избиркома Воронежской области спрогнозировал явку на предстоящие выборы депутатов Госдумы

Председатель Избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов Фото: с сайта Воронежского облизбиркома.

Председатель Избирательной комиссии области Илья Иванов спрогнозировал в эфире радио «КП-Воронеж», что явка на выборы в Государственную Думу восьмого созыва в нашем регионе будет примерно равна той, что была зафиксирована в рамках прошлой кампании.

Напомним, в 2016 году явка в Воронежской области на выборы в Госдуму снизилась до чуть более 53%. Самую низкую явку в регионе зафиксировали непосредственно в Воронеже, если говорить точнее - в Коминтерновском районе - около 32%.

- Совершенно естественно сложилось: чем выше уровень выборов, тем больше интереса они вызывают. Соответственно выборы Государственной Думы всегда вызывают максимально высокий интерес на территории Воронежской области, - отметил Илья Иванов. - Что касается постепенного снижения явки, это, скажем так, проблема текущего времени, общее снижение интереса населения к участию в делах государства. Со своей стороны призываю всех участвовать в тех выборах, которые будут в сентябре 2021 года. Тем более, что в этом году у нас 14 партий имеют право выдвигать своих кандидатов без сбора подписей. Больше 26 партий в принципе могут участвовать в выборах. Каждая из них имеет свою платформу. Спектр идеологических посылов в этом году достаточно широк. Полагаю, каждый избиратель сможет найти те идеи и тех, кандидатов, которые приемлемы для него.

Отметим, что на этот раз выборы депутатов Госдумы решили проводить три дня - с 17 по 19 сентября.