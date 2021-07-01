Tele2 поздравит выпускников воронежских школ

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2 июля выпускники смогут сделать яркие снимки в интерактивной фотозоне Tele2, отдохнуть и подзарядить смартфоны в лаундж-зоне, а также получить приятные бонусы от оператора.

Tele2 поддержит общегородской выпускной вечер, который состоится в воронежском парке «Алые паруса» в пятницу, 2 июля. Праздник начнется в 20:00 и продлится до рассвета следующего дня. В этом году гостей выпускного ожидает танцевальный марафон, различные зоны активности и тематические площадки, а также концерт на главной сцене, хедлайнером которого станет известный молодежный исполнитель.

Tele2 выступит партнером мероприятия и подготовит на территории парка интерактивную фотозону для выпускников, в которой они могут сделать яркие и необычные снимки в неоновом тоннеле. Также для гостей бала Tele2 обустроит креативную лаундж-зону с диджеем, где можно будет отдохнуть и подзарядить свой смартфон.

Кроме того, выпускники смогут стать клиентами оператора на привлекательных условиях и получить в подарок 2021 Гб интернета, при подключении к тарифным планам «Везде онлайн» и «Мой онлайн+». А в рамках программы лояльности «Больше» абоненты Tele2 смогут приобрести второй освежающий лимонад в кондитерской-пекарне «О’Какао» со скидкой 50%‎.

Специальная зона Tele2 будет работать 2 июля в воронежском парке «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4А) с 20:00 до 02:00.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Каждый год тысячи молодых людей в Воронежской области традиционно отмечают окончание школьного периода. Tele2 всегда поддерживает талантливую молодежь и специально для гостей праздника организовала креативную площадку, где можно будет сфотографироваться на память, отдохнуть и подзарядить свои гаджеты. Приглашаем всех участников выпускного бала получить положительные эмоции для успешного старта во взрослою жизнь и, конечно же, насладиться моментом. А Tele2, в свою очередь, всегда готова оказать поддержку интересными предложениями и приятными бонусами».