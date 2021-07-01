В реестр объектов культурного наследия Воронежской области внесли 19 захоронений времен Великой Отечественной войны

В реестр объектов культурного наследия включены 20 памятников архитектуры в Воронежской области. Об этом 1 июля сообщили в региональном управлении по охране объектов культурного наследия.

В перечень попали «Братская могила № 3» и «Воинский некрополь №4» на Коминтерновском кладбище Воронежа. Кроме того, «Контора Усманской казенной дачи на кордоне Чистый» 1867 года постройки в Малоприваловском поселении Верхнехавского района.

А также другие братские могилы в Воронеже и ближайшем пригороде, образовавшиеся во время Великой Отечественной войны:

- № 7 (ул. Дмитрия Горина, 59в),

- № 9,

- № 10 (ул. Молодежная, 20д),

- № 11 (60 м северо-восточнее спортивной базы МБУ СШОР №18),

- № 35 (севернее пересечения улиц Генерала Лохматикова и Нежинской),

- № 36 (ул. Тиханкина, около кладбища),

- № 113 (125 м юго-восточнее от нежилого здания по ул. Острогожская, 151),

- № 202 (на пересечении улиц Героев России и Чекистов),

- № 211 (ул. 206 стрелковой дивизии, 308в),

- № 214 (ул. Корабельная, 28д),

- № 291 (ул. 1 Мая, 34б, в территориальной зоне кладбищ),

- №292 (ул. Арбатская),

- № 293 (р-н Семилукский, Губаревское сельское поселение, в 100 метрах восточнее дома № 69 по ул. 232 Стрелковой Дивизии в с. Губарево),

- № 343 (ул. Центральная),

- № 409 ( Новоусманский лесхоз, Гремяченское лесничество, урочище «Никольское», квартал 5 (напротив остановки городского транспорта «Турбаза «Дон»),

- № 418 (ул. Большая Советская, 14д),

- № 420 (ул. Острогожская (от ул. Теплоэнергетиков до съезда с ул. Острогожской к плотине Воронежского водохранилища)