Прохожий изрезал ножом воронежца за замечание

Задержали 59-летнего воронежца, подозреваемого в причинении тяжких травм жителю Коминтерновского района. Инцидент произошел месяц назад.

Полицию вызвали врачи, когда в приемное отделение поступил 56-летний мужчина с большим количеством ран: у пострадавшего были изрезаны грудь, левые висок, щека и губа. Врачи оценили повреждения как тяжкий вред здоровью.

Как выяснили у раненого сотрудники полиции, во дворе одного из многоквартирных домов на Хользунова он сделал прохожему замечание, в ответ тот набросился на него с кулаками и начал махать ножом.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью задержанному грозит до 10 лет заключения.