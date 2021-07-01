Под Воронежем среди сделавших прививку от коронавируса разыграют два смартфона и 50 тысяч рублей

В Воронежской области пока обещают за прохождение вакцинации деньги и призы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Новоусманского района решили провести дополнительное стимулирование тех местных жителей, кто еще не сделал прививку от «ковида». Они получат шанс получить два смартфона или 50 тысяч рублей.

Призы будут разыгрывать между новоусманцами, кто уже сделал или сделает хотя бы первую часть прививки от Covid-19 до 30 июля. Счастливчиков, которые станут обладателями призов, определят с помощью онлайн-генератора случайных чисел по номерам реестровых записей о прививке (они указаны в справке о вакцинации). Делать это обещают в рамках онлайн-трансляции.

С каждым из победителей свяжутся представители Новоусманской районной больницы для передачи призов.

Напомним, в Воронежской области пока не вводят обязательную вакцинацию. Людей побуждают сделать прививки с помощью различных стимулирующих мер. Например, обещают премии коллективам, где привиты 50 и более процентов сотрудников, раздают людям за вакцинирование бесплатные лотерейные билеты. А также предоставляют возможность бесплатно сходить в цирк. Кстати, в первый же день работы там специального медицинского кабинета ею воспользовались 93 человека.