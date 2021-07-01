Воронежским автомобилистам напомнили о перекрытии одной из улиц из-за общегородского выпускного

Воронежцам напоминают, что 2 июля в течение дня будет запрещена парковка и закрыто движение по улице Арзамасской. Как объяснили в пресс-службе мэрии, ограничение связано с проведением в парке «Алые паруса» общегородского выпускного.

Автомобилистам, пользующимся этой дорогой, нужно учесть следующие обстоятельства:

– с 7:00 2 июля и до окончания мероприятия 3 июля будет запрещена парковка на улице Арзамасской;

– с 18:00 2 июля и до окончания мероприятия 3 июля будет запрещено движение по улице Арзамасской.

Кроме того, 30 июня с 7:00 на три дня сам парк также закрыли.

Ранее мы писали, что в Воронеже увеличили количество охранников и установили дополнительные видеокамеры для безопасности на общегородском выпускном.