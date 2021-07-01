Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2021 14:41

Реконструкция Воронежского театра оперы и балета раньше 2023 года не начнется

А фасад театра кукол завершат ремонтировать к концу 2021-го
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Реконструкция оперного театра раньше 2023 года не начнется, сообщила на пресс-конференции глава департамента культуры Воронежской области Мария Мазур.

- Готовы планировочные решения внутренних помещений театра. Идет сбор проектно-сметной документации. Надеемся к концу года предоставить пакет документов на госэкспертизу. Не могу назвать точные сроки начала работ по реконструкции, еще необходимо получить поддержку из федерального бюджета, - отметила глава культурного ведомства.

По примерным подсчетам, сбор и оформление техдокументации займет весь 2022 год.

Что касается ремонта театра кукол, к концу 2021 года предполагается завершить работы по фасаду здания, напомним, он сохранит исторический облик, стены облицуют натуральным камнем. Потом займутся проработкой внутренних планировочных решений.