В Воронеже будут судить группу чиновников, получивших 4,5 млн взяток за снятие с учета бомбоубежищ

В Центральный райсуд Воронежа передали уголовное дело о крупной взятке, полученной организованной группой чиновников. По делу проходят четыре человека: 54-летний директор филиала госпредприятия, 39-летний бывший замначальника отдела Главного управления МЧС России по Воронежской области, 30-летний экс-начальник отдела территориального управления Росимущества в Воронежской области и 56-летний неработающий воронежец.

Мужчины объединились в целях получения незаконного вознаграждения от заинтересованных предпринимателей за способствование снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны (бомбоубежищ), расположенных под торговыми центрами. Силовики зафиксировали два эпизода за период с июня 2018 года по март 2020 года. Общая сумма полученных взяток составила 4,5 млн рублей, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

По данным следователей, директор филиала ФГУП привлек остальных участников в преступную группу для систематического получения взяток от бизнесменов, заинтересованных в снятии с учета бомбоубежищ, являющихся федеральной собственностью и находящихся в хозяйственном ведении ФГУП.

В марте 2020 года он получил от представителя коммерческой организации, заинтересованной в выкупе подвального помещения на ул. Космонавтов, первую часть взятки, предназначавшейся для всех членов преступной группы (750 000 рублей - половину оговоренного транша). За это члены комиссии должны были подписать акт о снятии с учета указанного бомбоубежища.

Затем директор филиала ФГУП по аналогичной схеме получил от предпринимателя, желавшего выкупить помещение на улице Среднемосковской, взятку 3 млн рублей, которую предполагалось также распределить между всеми участниками преступной группы. Тут его задержали.

Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.