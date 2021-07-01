Воронежский «Факел» расторг контракт с еще одним полузащитником

О том, где продолжит карьеру игрок, не сообщается Фото: с сайта ФК "Факел"

1 июля стало известно, что полузащитник Наиль Замалиев покидает воронежский футбольный клуб «Факел». Контракт со спортсменом расторгнут по обоюдному согласию. О том, где продолжит карьеру игрок, не сообщается.

- Хочу поблагодарить болельщиков, лучших в ФНЛ. У меня всегда будет к вам особое отношение. Отдельное спасибо хочу сказать Роману Гурамовичу – за профессионализм, неравнодушие, за всё то, что он делает для «Факела» каждый день. Клуб – топ. Все профессионалы и замечательные люди, весь персонал заслуживает самых добрых слов. Желаю «Факелу» движения вперёд, пусть впереди будут громкие успехи, – передает пресс-служба «Факела» слова Наиля Замалиева.

Тем временем в заключительном матче сбора в подмосковных Бронницах «Факел» встречался с «Химками». Соперник был серьезный. Однако воронежский клуб проявил мастерство и характер.