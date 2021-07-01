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Спорт1 июля 2021 13:14

Воронежский «Факел» расторг контракт с еще одним полузащитником

Игрок поблагодарил клуб и болельщиков за профессиональный подход
Олег ИВАНОВ
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О том, где продолжит карьеру игрок, не сообщается

О том, где продолжит карьеру игрок, не сообщается

Фото: с сайта ФК "Факел"

1 июля стало известно, что полузащитник Наиль Замалиев покидает воронежский футбольный клуб «Факел». Контракт со спортсменом расторгнут по обоюдному согласию. О том, где продолжит карьеру игрок, не сообщается.

- Хочу поблагодарить болельщиков, лучших в ФНЛ. У меня всегда будет к вам особое отношение. Отдельное спасибо хочу сказать Роману Гурамовичу – за профессионализм, неравнодушие, за всё то, что он делает для «Факела» каждый день. Клуб – топ. Все профессионалы и замечательные люди, весь персонал заслуживает самых добрых слов. Желаю «Факелу» движения вперёд, пусть впереди будут громкие успехи, – передает пресс-служба «Факела» слова Наиля Замалиева.

Тем временем в заключительном матче сбора в подмосковных Бронницах «Факел» встречался с «Химками». Соперник был серьезный. Однако воронежский клуб проявил мастерство и характер.