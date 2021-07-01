В Воронеже поймали банду наркосбытчиков с 6 кг героина

20 лет грозит участникам наркобанды, которую обнаружили в Воронеже. Силовики задержали 8 участников преступного сообщества - в возрасте от 31 до 49 лет.

Наркосбытчики продавали запрещенные вещества на территории Воронежской и Липецкой областей через тайники-закладки, оплату принимали онлайн.

В 2020-2021 годах подозреваемые совершили не менее 27 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. После задержания у них изъяли около 6 кг героина.

У банды была целая иерархия, где каждому была отведена определенная роль.

Троих задержанных посадили под домашний арест, пятерых заключили под стражу. На участников завели уголовные дела за организацию преступного сообщества и незаконный оборот наркотиков. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

- В настоящее время устанавливается причастность к деятельности наркобанды 12 жителей Воронежской области, задержанных по подозрению в сбыте героина на территории региона, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.