Будут судить воронежца, 12 лет назад изнасиловавшего и убившего знакомую

Следователи передают в суд дело 39-летнего воронежца, обвиняемого в изнасиловании и убийстве, которые он совершил еще 12 лет назад.

Тело 46-летней женщины правоохранители обнаружили в конце июня 2009 года в частном доме на ул. Новосибирской, когда приехали туда с проверкой информации о нахождении там лиц, употребляющих наркотики. Собранных следователями объективных доказательств на тот момент оказалось недостаточно для привлечения конкретного лица к уголовной ответственности.

Но в этом году у одного из воронежцев взяли тест ДНК в целях проверки на причастность к преступлениям и результаты его молекулярно-генетический экспертизы совпали со следами биологического происхождения, обнаруженными на месте преступления в 2009-м году.

Мужчина отпирался, даже пытался оговорить своего знакомого, указав на него как на лицо, совершившее эти преступления.

Однако следователи установили, что именно этот человек в ночь с 29 на 30 июня 2009 распивал спиртное со знакомой, потом в целях удовлетворения своих половых потребностей изнасиловал женщину и в процессе ее задушил, подавляя сопротивление. Судмедэксперты тогда установили, что потерпевшая скончалась в результате переломов подъязычной кости и щитовидного хряща, осложнившихся асфиксией.

Мужчину заключили под стражу, его ждет суд.