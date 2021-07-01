В Воронежской области начали оценку экологического состояния реки Усмань после сброса ядовитых стоков

С 30 июня Росприроднадзор начал проводить оценку экологического состояния реки Усмань. Определено 12 контрольных точек, где будут отобраны пробы воды в районе ранее выявленного несанкционированного сброса ООО «Овощи Черноземья», а также в районе села Сторожевое.

Напомним, декабрьская экологическая катастрофа на Усманке потрясла всю страну. Сотрудники Воронежского заповедника первыми начали бить тревогу. Первые признаки пугали: вода приобрела темную окраску и запах канализации, в местах промоин в отверстиях открытой поверхности собралось огромное количество мертвой рыбы - из-за сброса в реку ядовитых стоков в ней погибло все живое. Позже определили виновников проблемы..

- Анализ проб позволит понять ситуацию с качеством воды в водоеме. Одна из ключевых задач управления сегодня - предоставить общественности полную, достоверную и актуальную информацию о текущем состоянии реки, - прокомментировал глава Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин.

Если говорить конкретнее о работе в Воронежской области, то в нашем регионе планируют взять пробы воды из реки Усмань на территории заповедника, в районе центральной усадьбы. Помимо этого запланирован отбор проб у автомобильного моста, в селе Орлово, в селе Новая Усмань, в селе Бабяково и в районе поселка Маклок Рамонского района.

Директор Воронежского заповедника Анатолий Тарасов отметил, что наблюдается постепенное восстановление экологического баланса водного объекта, но выводы делать еще рано.