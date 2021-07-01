«Единая Россия» создаёт единый волонтерский штаб

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Единый штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране. Он будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в поддержке.

«Сегодня как никогда необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан», - подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Как отметил главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко, волонтеры – «это мощная сила, крепкая стена, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом».

«К сожалению пандемия вновь набирает обороты. Ситуация в нашем регионе также непростая, поэтому в области ведется активная волонтерская работа. Волонтерский центр, который был сформирован более года назад по инициативе регионального отделения «Единой России», работает в постоянном режиме. Приоритетами в работе добровольцев остаются: помощь медикам, пожилым и маломобильным гражданам, автоволонтёрство, - отметил Владимир Нетёсов, секретарь Воронежского регионального отделения Партии, член Президиума Генерального совета «Единой России», председатель Воронежской областной Думы.

Волонтерство в нашей стране только начинает набирать обороты и становится всё более популярным среди молодежи, многие стараются быть полезными для общества, помочь тем, кто в этом нуждается.

«Когда есть возможность и понимание, что я могу кому-то помочь, что кому-то от этого станет легче, я стараюсь принимать участие в волонтерских проектах. Мне и самой это очень интересно, это всегда – знакомства с новыми людьми, возможность быть полезной, выход из зоны комфорта и просто отличное времяпрепровождение», - рассказала о своём волонтерском опыте Евгения Захарова, которая занимается волонтерством в Воронеже.

«Вообще, фактически вся моя карьера построилась из волонтёрской деятельности. Я долго занималась волонтерством в Воронеже, работала в Областном молодежном центре. Занималась организацией и проведением "Сбора добровольческих команд", организацией работы площадки "Добровольчество" на областном образовательном форуме "Молгород", организацией Всероссийской ежегодной акции "Весенняя неделя добра", делала региональный этап конкурса "Доброволец года". Когда нам стало понятно, что нужно привлекать новых ребят - сделали проект "Школа Волонтера". Параллельно всегда были Волонтёры Победы, а это и помощь ветеранам на дому и облагораживание воинских захоронений, ну и как ключевое - бессмертный полк и его волонтёрское сопровождение. В итоге я устроилась в Ассоциацию волонтёрских центров в Москве, а сейчас работаю в благотворительном фонде. Так что можно из волонтёрской деятельности и экспертизы в ней можно вообще получить работу мечты», - поделилась своим опытом Наталья Русакова.

С учетом появления единого волонтерского штаба в регионе, волонтерская деятельность будет более структурирована и координирована, а значит большее количество людей, кому требуется помощь и поддержка, особенно в сегодняшнее, непростое время - её получат.