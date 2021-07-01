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Общество1 июля 2021 12:00

Рост продолжается: к 1 июля в Воронежской области коронавирус обнаружили еще у 311 человек

За сутки умерли 22 пациента
Олег ИВАНОВ
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Продолжается рост числа новых случаев заражения COVID-19 в Воронежской области: 311 зафиксировали медики только за последние сутки. Общее же число человек с подтвержденным диагнозом - 90 838. Об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Общее количество выздоровевших сегодня составляет 86 019. За день 293 жителям Воронежской области удалось победить недуг.

Но и тех, кто не справился с последствиями болезни, теперь также больше - 3 830. За сутки умерли 22 человека.

Ранее мы писали, что второй день кряду в Воронежской области прививается больше 10 тысяч человек. Из них первый компонент получили почти 7,6 тысячи обратившихся.