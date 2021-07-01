Директор воронежской УК присвоил более 1,7 млн рублей

33-летний руководитель на ближайшие пять лет может лишиться свободы Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Директор одной из управляющих компаний Ленинского района может ближайшие 5 лет провести за решеткой. Его обвиняют в причинении ущерба путем злоупотребления доверием (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ).

33-летний руководитель заключил с поставщиком коммунальных услуг договор, согласно которому организация предоставляла электроэнергию, а УК ее оплачивала. Но с июня 2019 года по январь 2021-го глава управляющей компании присвоил более 1,7 млн рублей - эти деньги так и не дошли от жителей домов к непосредственному поставщику.

Ранее мы рассказывали, как судебные приставы помогли взыскать с УК затраты, понесенные воронежским ветераном на ремонт соседям, квартиры которых пострадали в результате залития. Вот только виноват в «потопе» был не пенсионер, а коммунальщики.