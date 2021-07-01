В Воронеже 13-летний мальчик попал под колеса китайского кроссовера

1 июля примерно в 7:40 в районе дома № 3 на улице Брусилова под колеса автомобиля попал 13-летний мальчик. Ребенка с различными повреждениями доставили в медучреждение.

36-летняя водитель автомобиля «Зотти Т600» ехал со стороны Ленинского проспекта в направлении Чернавского моста. Владелец китайского кроссовера не успел затормозить перед мальчиком, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

- Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.