Под Воронежем в страшной аварии один человек погиб, четверо ранены

От капота "семерки" почти ничего не осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 30 июня, жуткая авария произошла в Хохольском районе. В 20.20 на 50 километре дороги Воронеж-Луганск 61-летний водитель «семерки», местный житель, ехавший в направлении столицы Черноземья, выехал на встречную полосу. Там его машина врезалась в автомобиль «Богдан-2110».

Мужчина, руливший «семеркой», погиб на месте. Водитель «Богдана», 25-летний житель Аннинского района, попал в больницу. Увезли на скорой и трех его пассажиров. Госпитализировали 21-летнюю жительницу Подгоренского района, и двух человек из Белгородской области: 27-летнюю женщину и 32-летнего мужчину.

"Богдан" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, по какой причине водитель «семерки» выехал на встречную полосу.

- Всего в Воронежской области 30 июня случилось 120 ДТП, из них 86 – в Воронеже, 19 – в районах, 15 – на федеральных трассах. В трех авариях погиб один человек, семеро ранены, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Автоинспекторы задержали 20 пьяных водителей. Их оштрафуют, так же, как и 14 человек за движение по встречной полосе и еще пять за проезд на красный свет.