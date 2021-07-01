В Воронежской области второй день подряд прививают больше 10 тысяч человек от коронавируса

Всего в Воронежскую область поступило более 400 тысяч доз вакцин Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Второй день кряду в Воронежской области прививается больше 10 тысяч человек. Из них первый компонент получили почти 7,6 тысячи обратившихся.

- В очередной раз обращаюсь к тем воронежцам, которые не имеют противопоказаний и еще не сделали прививку. Пожалуйста обезопасьте свою жизнь вакциной от коронавируса. Мы же со своей стороны обеспечим регион нужным количеством прививок для взрослого населения - для формирования коллективного иммунитета, - написал 1 июля губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Ранее мы писали, что оба компонента вакцины получили более 300 тысяч человек. Всего в Воронежскую область поступило 400 846 доз вакцины против ковида. Дополнительно привезли более 37 тысяч доз, их уже поставили в медорганизации.