На Воронежской кондитерской фабрике кипяток из аппарата выплеснулся на сотрудницу

28 июня примерно в 16:30 в карамельном отделении цеха № 2 при запуске линии из вакуум-аппарата выплеснулась горячая вода с паром и обожгла оператора линии. 36-летняя сотрудница тяжело пострадала.

Государственная инспекция труда в Воронежской области сейчас устанавливает обстоятельства произошедшего. Сформирована комиссия по расследованию несчастного случая.

Ранее мы рассказывали, как слесарь-электрик муниципального перевозчика «Воронежпассажиртранс» во время ремонта троллейбуса потерял равновесие и упал с крыши общественного транспорта на пол ремонтной мастерской.