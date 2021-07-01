Под Воронежем построят поликлинику за 360 млн рублей

В сумму чуть менее 360 млн рублей обойдется строительство поликлиники Новоусманской ЦРБ. Подрядчиком выступит воронежское торгово-строительное предприятие «Воронеж Строй Комплекс». Начальная цена контракта оценивалась примерно в 369 млн рублей.

Второй претендент на работу, воронежская компания «Спецстрой», предлагала свои услуги за 365 млн рублей.

Подрядчику предстоит разработать рабочую документацию и непосредственно построить поликлинику и провести благоустройство близлежащей территории до 15 ноября 2022 года. Медучреждение рассчитано на 300 посещений в сутки.