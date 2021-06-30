Мошенники заставили пенсионерку из Воронежа продать квартиру, а деньги перевести им

64-летняя жительница Воронежа обратилась в полицию после звонка от «сотрудника службы безопасности банковского учреждения». Думаете, что знаете эту историю? Однако в этот раз сценарий мошенничества оказался еще более жестоким.

Неизвестный запугал пенсионерку тем, что на ее имя оформлено несколько потребительских кредитов в разных банках. А принадлежащая женщине квартира якобы выставлена на продажу финансовой организацией.

Мошенник заверил пожилую женщину, что служба безопасности уже начала внутреннее расследование. Вскоре потерпевшей позвонил такой же «сотрудник правоохранительных органов». Он объяснил женщине, что для аннулирования кредитов, он обязана оформить ряд реальных потребительских займов, а деньги перевести через терминал на специальные банковские счета.

Более того, пенсионерку убедили обратиться в риэлтерскую организацию, оформить договор продажи квартиры, а полученные от сделки деньги также перевести на банковские счета.

В течение месяца перепуганная пенсионерка выполняла рекомендации аферистов, после связь с ними прервалась... Она потеряла более двух миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела. Но кто вернет пенсионерке ее имущество и деньги?