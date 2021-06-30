В Воронеже начинает работать новый маршрутный автобус №36

Маршрут №6м ликвидирован Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже с 1 июля новый маршрут №36 заменит ликвидируемый маршрут №6м. Работать на линии будут 15 машин среднего класса. В зависимости от пассажиропотока выпуск на направлении может быть увеличен.

- По многочисленным обращениям жителей города он проследует от остановки «ул. Перхоровича» в микрорайон Озерки через улицы Южно-Моравскую, Пешестрелецкую, Космонавтов, Ворошилова, 20-летия Октября, Лебедева (в обратном направлении — Героев Стратосферы), Ленинскому проспекту, улицам Димитрова, Волгоградской, Циолковского, Иркутской, Шидловсклго, - отмечают в пресс-службе мэрии.

Так будут ходить новые автобусы Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Ранее мы рассказывали, как в Воронеже прошла масштабная трансформация общественного транспорта.