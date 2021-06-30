Воронежский «Факел» обыграл клуб Премьер-лиги

Гол Романа Акбашева принес "Факелу" победу в последнем матче короткого межсезонья. Фото: с сайта ФК "Факел"

В заключительном матче сбора в подмосковных Бронницах «Факел» встречался с «Химками». Соперник был серьезный. Напомним, ФК «Химки» в прошлом чемпионате финишировал на восьмом месте в Премьер-лиге. «Факел» же занял девятое в ФНЛ.

Тем не менее игра, на которую «Химки» заявили смешанный состав из опытных и молодых футболистов, получилась равной. Судьбу матча решил точный удар Романа Акбашева на исходе первого тайма. 1:0 – победа «Факела».

В течение короткого межсезонья «Факел» одержал пять побед – дважды над московским «Торпедо» (3:1 и 2:0), красноярским «Енисеем» - 1:0, астраханским «Волгарем» - 2:1. И вот теперь над «Химками». Лишь одну игру воронежская команда свела вничью – со столичным «Велесом» (1:1).

Теперь впереди первая игра нового первенства ФНЛ. 10 июля «Факел» в Воронеже сразится с калининградской «Балтикой», закончившей прошлый сезон на пятом месте.