Стало известно, как будет действовать запрет на работу общепита по ночам в Воронежской области

Гражданам в возрасте от 65 лет в Воронежской области рекомендовали соблюдать режим самоизоляции. Соответствующий указ губернатор Александр Гусев подписал 30 июня.

В документе также говорится о том, что с 24:00 до 6:00 приостанавливается оказание услуг общепита. Перечислены и исключения:

- обслуживания на вынос без посещения гражданами предприятий общепита;

- доставки заказов;

- организации питания для работников организаций;

- оказания услуг общепита на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций, автовокзалов, автостанций, на объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов.

О том, почему были приняты такие меры и как обсуждалось их принятие, мы писали ранее.

Отметим, что общее число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Воронежской области уже составляет 90 527. Только за последние сутки официально заболевание подтвердили у 289 местных жителей. Об этом 30 июня сообщили региональный оперштаб.