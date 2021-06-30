В Воронеже на контейнерах появится информация о раздельном накоплении мусора

В Воронеже на контейнерах-сетках для раздельного накопления пластика могут появиться наклейки с информацией о том, какие отходы могут быть отправлены на переработку. Как показала практика, не все горожане понимают, что конкретно в них можно складывать.

Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области совместно с воронежскими экоактивистами Анной Слепокуровой и Денисом Евграфовым начал разработку соответствующих информационных наклеек.

Воронежцам предлагают пройти небольшой опрос и высказать свое мнение об информации, которая должна быть размещена не только на контейнерах-сетках, но и на емкостях для «сухих» и «мокрых» отходов, а также на информационных досках многоквартирных домов, где будет внедрен раздельный сбор ТКО. Для прохождения опроса необходимо войти в аккаунт Google.