В Воронеже пьяный водитель попытался скрыться от участковых во дворах

В июне воронежские участковые заметили на улице Южно-Моравская, как водитель автомобиля Hyundai Matrix при виде них занервничал и попытался припарковаться в ближайшем дворе.

Сотрудники полиции попросили мужчину предъявить документы. По нарушениям в речи и характерному запаху они поняли, что воронежец просто пьян. Сотрудники вызвали коллег из ГИБДД. Инспекторы предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование. Но тот отказался.

В только оказалось, что его один раз уже останавливали пьяным за рулем ( ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). В декабре 2017 года Железнодорожный районный суд лишил его водительских прав, однако горожанин их не сдал в ГИБДД в установленный срок.

- Возбуждено уголовное дело по ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.