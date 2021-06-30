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Общество30 июня 2021 18:47

В Воронеже синоптики дали прогноз на июль

Второй месяц лета будет немного теплее нормы
Юрий КОЗЛОВ
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Июль обещает быть чуть теплее, чем обычно. Поэтому загорать нужно осторожно, лучше, чтобы солнечные лучи смягчала листва деревьев.

Июль обещает быть чуть теплее, чем обычно. Поэтому загорать нужно осторожно, лучше, чтобы солнечные лучи смягчала листва деревьев.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Воронежские метеорологи дали предварительный прогноз на июль. Природных катаклизмов они не обещали. И на том спасибо.

- Среднесуточная погода июля обещает быть в районе +19,6. Это на 1,7 градуса выше нормы, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – А вот по осадкам все будет как обычно. То есть, показатели будут соответствовать норме – их выпадет примерно 73 миллиметра.

- А ожидать ли в течение месяца аномальную жару или, наоборот, несколько очень прохладных дней?

- Так далеко загадывать трудно. Вот, в июне, к примеру в целом по месяцу все показатели погоды были почти в пределах нормы – по температуре превышение всего на два градуса. А на самом деле начало месяца было очень холодным, а потом установилась сильная жара. Надеемся, что в июле погода будет более «ровной».