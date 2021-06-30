В Воронеже синоптики дали прогноз на июль

Июль обещает быть чуть теплее, чем обычно. Поэтому загорать нужно осторожно, лучше, чтобы солнечные лучи смягчала листва деревьев. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Воронежские метеорологи дали предварительный прогноз на июль. Природных катаклизмов они не обещали. И на том спасибо.

- Среднесуточная погода июля обещает быть в районе +19,6. Это на 1,7 градуса выше нормы, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – А вот по осадкам все будет как обычно. То есть, показатели будут соответствовать норме – их выпадет примерно 73 миллиметра.

- А ожидать ли в течение месяца аномальную жару или, наоборот, несколько очень прохладных дней?

- Так далеко загадывать трудно. Вот, в июне, к примеру в целом по месяцу все показатели погоды были почти в пределах нормы – по температуре превышение всего на два градуса. А на самом деле начало месяца было очень холодным, а потом установилась сильная жара. Надеемся, что в июле погода будет более «ровной».