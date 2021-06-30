В Воронеже «Лада Гранта» протаранила «Газель»: двоих госпитализировали

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

30 июня примерно в 11:40 в Воронеже у дома №179П на улице Солдатское поле столкнулись «Лада Гранта» и «Газель».

За рулем отечественной легковушки была 24-летняя местная жительница. Почему она въехала в двигавшийся в попутном направлении грузовичок, за рулем которого был 35-летний местный житель, предстоит выяснить инспекторам.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» и его пассажир, 24-летняя местная жительница, получили повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.