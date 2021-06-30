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Происшествия30 июня 2021 17:36

В Воронеже «Лада Гранта» протаранила «Газель»: двоих госпитализировали

Автомобили ехали в попутном направлении
Олег ИВАНОВ
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Последствия аварии

Последствия аварии

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

30 июня примерно в 11:40 в Воронеже у дома №179П на улице Солдатское поле столкнулись «Лада Гранта» и «Газель».

За рулем отечественной легковушки была 24-летняя местная жительница. Почему она въехала в двигавшийся в попутном направлении грузовичок, за рулем которого был 35-летний местный житель, предстоит выяснить инспекторам.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» и его пассажир, 24-летняя местная жительница, получили повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.